SAFAV-MB: livraison de 665 véhicules de marque Mercedes Benz

La Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Ain Bouchekif (Tiaret), relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), a livré mardi 665 véhicules à plusieurs instances et entreprises publiques et privées.

Ce quota de véhicules Mercedes-Benz, de différents modèles et de diverses fonctions, comprend 123 véhicules 4X4 et 542 voitures utilitaires livrés à plusieurs directions sous tutelle du MDN et à différentes instances publiques, dont la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la Direction générale de l’administration pénitentiaire et la Direction générale des forêts, ainsi que Sonatrach et des directions de wilaya comme la santé, ainsi que des privés, a indiqué, dans un discours prononcé au cours de la cérémonie de livraison, le colonel Messaoud Fayçal, Directeur général adjoint de la Société de développement de l’industrie automobile au ministère de la Défense nationale.

« Cet événement vient concrétiser encore une fois la forte volonté et confirmer la vision lointaine du Haut commandement de l’Armée nationale populaire, dans le cadre de la stratégie de développement d’une industrie militaire aux normes internationales et d’un produit de qualité qui constitue un soutien sûr et efficace dans la chaîne de soutien aux divers secteurs », a-t-il souligné, ajoutant que « son entreprise œuvre à répondre aux besoins de ses clients dans les délais impartis ».

« Cette occasion, qui se renouvelle périodiquement, représente une reconnaissance et une gratitude de notre entreprise à ses clients et un intérêt à renforcer et à construire des relations de partenariat durables et distinguées, fruits d’efforts déployés et de l’esprit professionnel dont font preuve les personnels de notre entreprise », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le représentant de la Direction centrale du matériel au ministère de la Défense nationale, le Colonel Chiboub Mohamed Tarek, a indiqué qu’en application des instructions du Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-Major de l’Armée populaire nationale (ANP), relatives à la réalisation d’un programme élaboré auparavant avec la Société algérienne de fabrication de voitures de marque Mercedes-Benz à Tiaret, à l’instar d’opérations réalisées précédemment, la Direction centrale du matériel représentant le MDN a réceptionné, à cette occasion, un quota de 145 véhicules multifonctions.