Peugeot Algérie signe un partenariat avec le producteur de pneus IRIS TYRES

La gamme de pneus IRIS TYRES produite en Algérie est désormais commercialisée dans l’ensemble du réseau Peugeot ainsi que Eurorepar Car Service Algérie.

Peugeot Algérie annonce la signature d’un partenariat stratégique avec IRIS, le fabricant de pneus made in bladi, un accord qui ouvre la porte à une commercialisation massive de l’ensemble de la gamme de pneus dans les réseaux de la marque au Lion en Algérie.

IRIS, est le premier producteur de pneus en Algérie et le troisième en Afrique. Après près d’une année et demie de la mise en exploitation du Complexe Pneumatique, le pneu IRIS a déjà rencontré un franc succès que ça soit sur le marché local qu’à l’international où il s’exporte déjà dans plusieurs continents.

Pour marquer le début de ce partenariat, une offre promotionnelle sur le forfait pneumatique est lancée dans les deux réseaux Peugeot Algérie et Eurorepar Car Service Algérie. Avec cette offre qui est valable jusqu’au 28 février 2021, le client bénéficiera de plusieurs avantages pour l’achat de pneus IRIS :

* Le montage et l’équilibrage offerts

* Une remise de 5% sur les pneus Iris pour toute prise de rendez-vous en ligne sur peugeot.dz pour le forfait pneumatique

* 23 points de contrôle offerts

* Désinfection du véhicule offerte. (Mesures Covid-19)



Il est important de rappeler, que de nombreux organismes de renommée internationale ont été choisis pour tester, certifier et homologuer les produits IRIS ; ce qui a permis à la marque de détenir toutes les normes de Qualité et de Sécurité exigées par les marchés les plus performants, à savoir :

– Le marquage « E » ou « E MARK » (normes européennes)

– INMETRO (norme Brésilienne et quelque pays d’Amérique Latine)

– DOT (exigence Américaine et mondiale) – GSO (norme des pays du proche orient en cours de développement).

– CERTIFICAT E9

Les clients peuvent consulter les garages Peugeot Algérie et Eurorepar Car Service participants à l’offre Pneumatique sur les liens suivants :

* Peugeot Algérie : https://www.peugeot.dz/services-et-accessoires/prestations-apres-vente/pneumatique.html

* Eurorepar Car Service Algérie : https://www.eurorepar.dz/nos-garages.html#listing-garages

Dans la perspective d’offrir plus d’avantages à ses clients, Peugeot Algérie lance deux autres offres promotionnelles dans ses réseaux Peugeot Algérie et Eurorepar Car Service Algérie sur Le FORFAIT VIDANGE et LE FORFAIT BALAIES D’ESSUIEGLACES, le client bénéficiera des avantages suivants :



– Une remise de 10% sur la pièce et main d’œuvre

– Une remise de 5% additionnelle pour toute prise de rendez-vous en ligne sur peugeot.dz

– 23 points de contrôle offerts

Les offres sont valables jusqu’au 28 février 2021 dans tout le réseau Peugeot Algérie et le réseau Eurorepar Car Service Algérie.