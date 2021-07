Peugeot dévoile la nouvelle 308 SW

Trois mois après avoir dévoilé la toute nouvelle génération de sa berline compact Peugeot 308, le constructeur au lion lève le voile sur sa déclinaison break SW, adoptant des lignes des plus séduisantes.

Peugeot lève le voile sur la version break de la toute nouvelle génération de sa compacte 308. Sans surprise, la 308 SW reprend presque tout de la berline compacte dévoilée en mars dernier que ça soit les motorisations ou les éléments de style et de technologies. La principale différence avec la berline réside dans le volume global.

La nouvelle Peugeot 308 SW mesure 4,64 m de long soit 28 cm de plus que la 308 berline et 6 cm de plus que la précédente variante de la 308 SW tandis que l’empattement est allongé à 2,73 mètres. Avec ces dimensions, le break gagne de l’espace dans son habitacle affichant un volume de coffre de 608 litres, voire 1 634 litres une fois la banquette arrière rabattue (412 litres pour la berline).

Coté équipement et design, le break s’inspire complètement de la version berline en introduisant par exemple un Peugeot i-Cockpit mis à jour, avec un nouveau volant multifonction à double méplat, chauffant en option, laissant apparaître au-dessus une dalle numérique de 10 pouces. La 308 SW reprend également les nouveautés technologiques embarquées sur la berline avec notamment le pack “Drive Assist 2.0” compilant des systèmes d’assistance offrant une conduite semi-autonome intégré dés la fin de l’année 2021.

Sous le capot, à l’instar de la 308, le break offre une panoplie de motorisations en essence, diesel et hybridation rechargeable. Un bloc 1.2 PureTech carburant au sans-plomb est proposé en deux niveaux de puissance, 110 ch et 130 ch, en diesel on retrouve l’unique bloc 1.5 BlueHDI de 130 ch, et deux versions hybrides rechargeables développent respectivement 180 ch et 225 ch.