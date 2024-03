Peugeot dévoile les nouveaux 5008 et E-5008

Le constructeur français lève le voile sur la nouvelle génération de son SUV familial de septe places Peugeot 5008, proposé en version thermique et version 100 % électrique E-5008.

Le constructeur au lion dévoile la nouvelle génération de son SUV 5008, considéré comme le grand frère du 3008. Le nouveau Peugeot 5008 mesure 4,79 m de long, soit 15 cm de plus que la génération précédente, et devient également plus haut de 5 cm, et peut embarquer jusqu’à sept places.

La configuration des sièges est inédite, avec un 5008 qui combine une banquette arrière rabattable en deux parties inégales avec deux sièges classiques de la troisième rangée de sièges, que l’on peut retirer. En rabattant tous les sièges, le volume de chargement du coffre s’affiche à 1815 litres.

Reposant sur la plateforme modulable STLA de Stellantis, le nouveau Peugeot 5008, peut se commander en version électrique mais également en motorisation thermique à savoir le bloc 1.2 Puretech, qui développe 136 ch, avec hybridation douce mild-hybrid.

La version 100 % électrique E-5008, se décline quant à elle en trois versions : la 210 Single Motor, la 320 Dual Motor et la 230 Single Motor Long Range, avec pour les deux premières versions une batterie de 73 kWh promettant 500 km d’autonomie, tandis que la dernière version Long Range est équipée d’une batterie de 98 kWh, affichant une autonomie de 660 km.