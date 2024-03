Stellantis produira et commercialisera des modèles électriques de la marque chinoise Leapmotor

Le groupe constructeur automobile Stellantis, annonce avoir acquis les droits exclusifs pour la production et la vente de modèles électriques de la marque chinoise Leapmotor en dehors du marché chinois.

Leapmotor est un constructeur automobile chinois spécialisé dans la production de divers modèles électriques dont la citadine T03. Une citadine qui désormais sera également assemblée dans l’usine Stellantis en Pologne à Tychy ou sont produites également les Fiat 500 et 600, la Jeep Avenger.

Un début de production qui intervient après que Stellantis a acquis les droits exclusifs de production, d’exportation et de ventes de modèles Leapmotor en dehors de la Chine, et ceci via une co-entreprise créée suite à l’achat de 21 % des parts de Leapmotor par Stellantis pour un montant de 1,5 milliard €.

Le modèle Leapmotor T03 électrique sera donc assemblé en Pologne dès l’été. L’usine recevra des kits partiellement assemblés et se chargera de l’assemblage final. La T03, est un modèle déjà vendu en Europe à un prix avoisinant les 20 000 euros, le but de Stellantis est de concurrencer les BYD Seagull et Dacia Spring.