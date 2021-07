Peugeot et Citroën ouvrent les commandes de leur ludospace électrique

Les deux marques du groupe PSA, annoncent l’ouverture des commandes concernant leurs ludospace. Il s’agit du Citroën e-Berlingo et Peugeot e-Rifter qui sont commercialisés à partir de 35 300 euros et 36 400 euros respectivement.

Peugeot tout comme Citroën viennent d’annoncer l’ouverture des commandes concernant leur ludospace : le e-Berlingo pour le chevron et le e-Rifter pour le lion. Ces derniers débuteront avec le pack de batterie de 50 kWh avec le bloc moteur de 136 ch.

Concernant les tarifs, le Citroën e-Berlingo et Peugeot e-Rifter débuteront avec 35 300 euros et 36 400 euros respectivement hors bonus écologique. Le premier est décliné en quatre niveaux de finition et le second sera proposé avec trois niveaux de finition. A noter enfin que les versions longues 5 places et 7 places ne sont pas disponibles en électrique.