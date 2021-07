Kia dévoile le restylage des Ceed et Proceed

Le constructeur coréen lève le voile sur le restylage des Kia Ceed et Proceed avec au menu un look encore plus sportif, des technologies de sécurité en plus et un nouveau moteur.

Kia annonce le lancement du lifting de mi-carrière de sa Ceed, Proceed ainsi que la version break Ceed SW. Les principales améliorations de design concernent l’arrivée d’une nouvelle face avant associant le nouveau logo Kia à des accents design noirs et brillants et à des phares à LED. Nouveauté également le fait que Kia ait créé une distinction visuelle entre les différentes finitions, avec par exemple la GT qui reçoit des accents rouges et le PHEV un nouveau logo. Quatre teintes de carrosserie font également leur apparition : Machined Bronze, Lemon Splash, Yucca Steel Gray et Experience Green.

L’habitacle des Kia Ceed et Proceeed est également retouché avec désormais la présence de quatre nouvelles options de finition, tandis que la technologie multimédia accueille de nouvelles fonctionnalités. On retrouve un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un écran central du système d’infodivertissement de 10,25 pouces. Grande nouveauté également est la présence d’une application pour votre smartphone spécialement utilie pour les motorisations hybrides rechargeables avec notamment, la recharge du pack de batteries à distance.

Le constructeur coréen a également équipé ses Kia Ceed et Proceed de nouvelles technologies supplémentaire notamment le pack de sécurité ADAS amélioré. A noter également la nouvelle assistance à la conduite sur autoroute (HDA), y compris le régulateur de vitesse intelligent assisté par la navigation (NSCC) pour ajuster automatiquement la vitesse de la Kia Ceed dans un virage sur l’autoroute et pour la navigation aux bretelles d’accès.

Sous le capot, on retrouve deux moteurs à essence 1.0 T-GDI de 100 ou 120 ch et le nouveau 1.5 T-GDI de 160 ch qui fait son apparition sur la compacte, un moteur diesel mild-hybrid 1.6 CRDi de 136 ch et un hybride rechargeable 1.6 GDI électrifié de 141 ch, lui donnant une autonomie électrique de 57 km. Une version GT peut également être de la partie avec un moteur essence turbo de 1,6 litre transmettant 204 ch.