Porsche dévoile la série limitée 911 Sport Classic

Le constructeur allemand lève le voile sur la série limitée Porsche 911 Sport Classic. Cette dernière est la version la plus puissante de la gamme 911 à boite manuelle avec ses 550 ch.

Porsche dévoile la 911 Sport Classic, une série limitée réalisée par le département personnalisation du constructeur Porsche Exclusive Manufaktur. Il s’agit du deuxième modèle de ce département après la Targa 4S Heritage Design dévoilée l’année passée.

Ces séries limitées s’inspire du design d’anciens modèles. Pour cette 911 Classic Sport, elle s’inspire de la Carrera RS 2,7 commercialisée entre 1971 et 1972 avec comme base de travail la déclinaison Turbo. On retrouve une carrosserie élargie mais des prises d’air latérales en moins, et gagne un inédit aileron. Dévoilée en gris, cette série limitée est également proposée en noir ou bleu. La touche rétro sur l’habitacle est visible par le motif pied-de-poule sur les sièges et les portes.

On retrouve également sous le capot, une configuration inédite avec la présence d’un bloc flat-six biturbo qui délivre 550 ch. Il s’agit de la puissance la plus élevée sur la gamme en version boite manuelle. On retrouve de série également un échappement et une suspension typés sport.