Audi et Porsche vont intégrer la Formule 1 en 2026

Les deux marques allemandes Audi et Porsche vont officiellement intégrer le championnat du monde de la Formule 1 dès 2026, comme vient de le confirmer Herbert Diess, patron du groupe Volkswagen.

La rumeur prenait de l’ampleur depuis plusieurs mois et c’est désormais officiel. Porsche et Audi vont arriver sur la Formule 1. C’est le président du groupe Volkswagen maison mère de Porsche et Audi qui a confirmé cette arrivée en 2026 et a déclaré : « Si l’on regarde les plus grands sports du monde, en sport automobile, seule la Formule 1 compte. Si l’on veut faire du sport automobile, il faut être en Formule 1. C’est là que l’effet est le plus important. »

Audi et Porsche vont ainsi intégrer la Formule 1 à la faveur de l’arrivée d’un nouveau règlement, concernant les moteurs en 2026. Le développement des moteurs est déjà avancé selon Herbert Diess qui a déclaré : « Audi doit encore décider comment et avec quelle équipe. Mais les deux ont commencé à développer des moteurs. Chez Porsche, ces projets sont déjà relativement concrets, chez Audi pas tant que ça. »