Porsche dévoile la 911 Turbo

Après la 911 Turbo S, le constructeur allemand nous dévoile la toute nouvelle Porsche 911 Turbo. Cette dernière dispose du même bloc moteur que la Turbo S mais avec une puissance amoindrie à savoir 580 chevaux.

Trois mois après le lancement de la Porche 911 Turbo S, la marque du groupe Volkswagen complète la gamme en nous dévoilant la 911 Turbo. Sous le capot, cette dernière adopte le même bloc moteur Flat-6 que la 911 Turbo S mais amoindri de 70 chevaux pour afficher une puissance de 580 chevaux et 700 Nm de couple.

Coté performance, la nouvelle génération de la Porsche 911 Turbo améliore de 0.2 seconde le passage de 0 à 100 km/h. Il est désormais réalisé en 2,7 secondes pour la version coupé et 2,9 pour la version cabriolet. La vitesse maximale est quant à elle affichée à 320 km/h.

Les versions Turbo des 911 se distinguent par la présence d’un train avant et arrière plus larges de 45 et 20 millimètres respectivement. Cette version Turbo dispose également du système Porsche Active Suspension Management permettant d’abaisser la hauteur de la voiture de 10 millimètres, pour une meilleure stabilité de la voiture.