Nissan lève le voile sur son premier SUV électrique Ariya

Le constructeur japonais nous dévoile enfin la version de série de concept Nissan Ariya. Ce dernier est le premier SUV 100 % électrique de la marque et qui représentera le début d’une nouvelle ère.

C’était à l’occasion du salon automobile de Tokyo 2019, que Nissan a dévoilé son premier SUV 100 % électrique Ariya. Après, une longue campagne de teasing, le constructeur japonais nous dévoile enfin, la version de série de ce concept.

Le Nissan Ariya mesure 4,6 m de long, 1,85 m de large et 1,66 m de haut. Il adopte un design futuriste très proche du concept avec une ligne de toit fuyante façon coupé, une face avant inédite portée par une large calandre abritant un nouveau logo rétroéclairé et des feux de jour en forme de V. L’arrière du véhicule adopte quant à lui un bandeau reliant les feux et un becquet pour rehausser son style.

L’habitacle du nouveau Ariya adopte une ambiance également futuriste et harmonieuse. En effet, le SUV adopte le tout tactile ou on retrouve les commandes au niveau de la planche de bord ainsi que deux grands écrans de 12,3 pouces.

Sous le capot, le constructeur nippon proposera cinq versions de ce nouveau Nissan Ariya. Il y’aura deux versions entrées de gamme l’une adoptant une batterie de 65 kWh qui délivre une puissance de 217 chevaux et 300 Nm tandis que l’autre adopte une batterie de 90 kWh développant 242 chevaux et 300 Nm.

Pour le reste, il s’agit de trois versions en transmission intégrale. La première sera équipée d’une batterie de 63 kWh pour une puissance de 279 chevaux et 560 Nm de couple, la seconde adopte une batterie de 87 kWh développant 306 ch et 560 Nm de couple et enfin une version Performance équipée d’une batterie de 87 kWh développant 395 chevaux et 600 Nm de couple. Enfin l’autonomie de ces versions varieront de 340 km à 400 km.