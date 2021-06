Porsche lance la version GTS de sa 911 992

Le constructeur allemand annonce l’arrivée de la déclinaison GTS sur sa Porsche 911 992. Désormais toute la famille de ce modèle dispose d’une variante du blason GTS qui marque pour rappel, la puissance le dynamisme et la sonorité adaptée.

La Porsche 911 992 s’agrandit avec l’arrivée de la déclinaison GTS, disposant sous le capot d’un bloc 6-cylindres Boxer développant 480 ch, soit 30 ch de plus que la précédende 911 GTS. Le couple Maxi affiché passe à 570 Nm (+20 Nm). Ce bloc peut être associé à la boîte double embrayage PDK à 8 rapports ou manuelle à 7 rapports.





Coté Extérieur le badge GTS offre à l’instar des autres modèles des touches en noir satiné (de série) ou brillant (option). C’est notamment le cas des jantes, de la lèvre du spoiler, des lamelles du capot moteur et, pour la Targa, de l’arceau. L’habillage des feux avant LED dynamiques est également assombri.





Dans l’habitacle de la 911 992 GTS, on retrouve une couleur noire omniprésente comme la microfibre Race-Tex et un volant sport GT ainsi que le pack Sport Chrono avec sélecteur de mode pour emmener son copilote dans les sièges Sport Plus. Le système multimédia quant à lui a été revu avec des zones tactiles agrandies et la possibilité de réorganiser les tuiles.

Les ingénieurs de chez Porsche ont intégré une suspension de la 911 Turbo, adaptée et modifiée pour la GTS tout comme les freins. Elle hérite également de la 911 Turbo des jantes 20 pouces (avant) et 21 pouces (arrière) à verrouillage central. Les amortisseurs dynamiques du système Porsche Active Suspension Management (PASM) sont installés de série.