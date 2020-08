Porsche Panamera restylée : Chrono amélioré sur le circuit du Nürburgring

Face au circuit du Nürburgring, la Porsche Panamera a réalisé un chronomètre en amélioration de 13 secondes comparé à la première phase. Avec ce nouveau temps, la berline allemande devient la plus rapide du segment « executive » sur la vingtaine de kilomètres clos.

Le constructeur allemand à mis de nouveau sa Porsche Panamera à l’essai sur le circuit du Nürburgring, devenu au fil des années un vrai outil de communication pour les marques automobiles. Après 2017, c’est autour de la version restylée de s’y coller.

Equipée à l’instar de 2017 d’un arceau cage pour la sécurité, de sièges baquets spéciaux et de pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2 sur une piste à température idéale, la berline allemande a bouclé la distance de 20,83 km en 7 minutes et 28 secondes, et 7 minutes et 25 secondes sur la distance utilisée pour les records.

La Panamera restylée gagne donc 13 secondes comparé à la version de 2017 ce qui fait d’elle le modèle « executive » (haut de gamme) le plus rapide du circuit allemand.