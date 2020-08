AS Motors veut élargir son réseau de distributeurs

Spécialisée dans la fabrication de scooters et motocycles, la société As Motors se prépare à élargir son réseau national de distribution et fait appel aux investisseurs locaux souhaitant rejoindre cette aventure.

Installée à Bordj Bou Ariridj, AS Motors est une société spécialisée dans le montage de scooters et de motos. Afin d’assurer une présence plus large sur le territoire national, un appel à investissement vient d’être lancé dans l’espoir d’ouvrir de nouvelles représentations commerciales. ‘’Afin d’élargir notre réseau de distribution sur tout le territoire algérien, nous cherchons des partenaires professionnels afin d’assurer la distribution de notre gamme de Scooters et Motos à travers tout le territoire National’’ indique le communiqué de AS Motors.

As Motor indique par ailleurs que les futurs distributeurs doivent disposer de moyens d’exposition suffisants et bien aménagés « SHOWROOM », d’atelier service après-vente, de magasin pièces de rechange et d’une assiette financière adéquate.

Afin d’accompagner les nouveaux distributeurs pour la réussite de leur business, As Motors promet une série d’atouts comme les prix compétitifs de ses véhicules, d’importantes marges, un accompagnement publicitaire et marketing, des remises exceptionnelles, un accompagnement dans la stratégie des ventes et SAV et surtout un accompagnement pour une convention avec les banques pour proposer le crédit à la consommation pour les futurs clients.