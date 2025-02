Ramadhan : La Protection civile rappelle les mesures de prévention des accidents

À l’approche du mois de Ramadhan, la Protection civile a émis mardi une série de recommandations visant à prévenir les accidents fréquents durant cette période.

Dans son communiqué, elle insiste sur le respect du code de la route, la limitation de la vitesse, le maintien des distances de sécurité et l’importance de faire des pauses en cas de fatigue ou de somnolence. Une vérification régulière des véhicules est également conseillée, tandis que le port du casque reste indispensable pour les motocyclistes.

La Protection civile déplore chaque année une augmentation des accidents de la route, domestiques et divers, entraînant d’importants dégâts humains et matériels. Elle rappelle aux citoyens que le numéro de secours « 14 » et le numéro vert « 1021 » sont disponibles pour signaler tout accident, en précisant sa nature, le nombre de victimes et l’adresse exacte afin d’assurer une intervention rapide.