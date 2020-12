Renault Algérie : 1 million de kilomètres avec une Logan MCV !

C’est un record pas comme les autres qui vient d’être réalisé par un chauffeur de taxi en Algérie. En effet, Brahim Mouloudj à bord de sa Dacia Logan MCV., sillonnant les différentes wilayas du pays, vient de dépasser le million de kilomètres au compteur de sa voiture !

IDRIS Saci, Directeur après-vente de Renault Algérie et ses équipes ont eu le plaisir de recevoir, Monsieur Ibrahim MOULOUDJI, pour célébrer ensemble plus d’un million de kilomètres de fidélité au service après-vente de la marque.

Opérant depuis 2012 en tant que Taxi interwilayas, M.Mouloudj a parcouru plus d’un million de km avec sa Logan MCV 1.5 Dci. A cette occasion, M.Idriss Saci (directeur après-vente de Renault Algérie) a tenu à célébrer cet exploit et le remercier de sa fidélité et de sa confiance aux prestations après-vente de la marque. »Ce chauffeur de taxi qui a plus de quarante ans de métier à son actif a acheté sa première Logan MCV en 2007. Après plus de 675 000 Km, il n’a pas hésité à renouveler son véhicule en 2012 par la Nouvelle Logan MCV1,5 Dci avec laquelle il travaille encore à ce jour. Celle-ci affiche aujourd’hui plus de 1 000 000 de kilomètres au compteur et avec le même moteur ! » indique le communiqué de Renault Algérie. Ce »Taxieur » compte d’ailleurs plus de 160 passages aux ateliers de l’agent Renault DBS de Tizi-Ouzou.

A cette occasion, M.Mouloudj à déclarer: «J’ai toujours été très bien reçu, les équipes de Renault connaissent bien mon véhicule, je suis rassuré pour ma voiture ainsi que les passagers qui voyagent dans ma Logan MCV».



Avec 1 172 000 Km et 160 opérations d’entretien chez Renault sans avoir eu besoin de changer son moteur ou des organes lourds pour son véhicule, M.Mouloudj est le client le plus fidèle chez Renault Algérie. Les équipes ont profité de cette belle occasion pour lui faire visiter le Magasin Central de pièces de rechange le plus grand d’Afrique et ont clôturé la visite par une remise de cadeaux et d’une révision offerte.