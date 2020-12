Van of the Year 2021 : le groupe PSA décroche le titre pour ses 3 modèles

Le groupe PSA vient de recevoir le prix de « l’International Van of the Year 2021» pour ses trois vans électriques : le Peugeot e-Expert, le Citroën ë-Jumpy et l’Opel Vivaro-e.

Comme chaque année, le jury « L’International Van of the Year » composé de 24 journalistes, élisent le véhicule utilitaire de l’année. Et pour cette année, c’est le groupe PSA qui de distingue de cette plus prestigieuse compétition pour les utilitaires et ceci pour ses trois nouveaux véhicules communs et électriques que sont le Peugeot e-Expert, le Citroën ë-Jumpy et l’Opel Vivaro-e.

Le groupe PSA et ses trois modèles remporte nettement le prix devant Mercedes , avec le e-Sprinter et le nouveau veto et Ford avec ses modèles Transit Active et Trail. Le jury a mis en avant « cette excellente gamme de fourgons électriques, sans compromis, et qui dépassent même les attentes », a ainsi commenté Jarlath Sweeney, le président irlandais du jury.