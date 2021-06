Renault Algérie dévoile les prix de ses véhicules neufs

Suite au redémarrage de son usine de montage sise à Oued Tlelat (Oran), Renault Algérie dévoile la liste des prix de ses véhicules neufs concernant ses deux marques Renault et Dacia qui seront commercialisés en Algérie.

Comme annoncé dans nos anciennes publications, Renault Algérie a repris temporairement son activité de montage de véhicules dans son usine de Oued Tlelat près d’Oran en mai dernier après le dédouanement de 6 400 kits qui étaient bloqués au port d’Oran qui étaient hors quotas.

Renault Algérie, va produire dans cette reprise temporaire 4 600 véhicules. Les voitures produites seront après distribuées à l’ensemble des 56 concessionnaires du losange sur le territoire national ou les clients peuvent directement passer commande.

Le losange va ainsi commercialiser la Renault Symbol au prix de 2.509.000 dinars, tandis que la Dacia Stepway sera proposée au prix de 2 769 000 dinars. Il s’agit donc d’une flambée considérable des prix puisqu’avant la suspension de l’activité la Symbole était proposée au prix de 1 640 000 DA.

Cette hausse considérable des prix est expliquée par l’introduction de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) comme l’a indiqué les responsables de Renault Algérie : Renault a payé la TVA et les droits de douane sur les kits dédouanés. Les prix des véhicules seront plus élevés que ceux qui sortaient de l’usine avant l’arrêt des importations des kits SKD/CKD, c’est-à-dire en 2019 », « Nous allons naturellement répercuter la TVA et les droits de douane sur le prix du véhicule assemblé ». La dévaluation du Dinar algérien face à l’euro et au dollar est également une raison évoquée.