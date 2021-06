Ferrari s’associe à Amazon pour le stockage de données et intelligence artificielle

Le constructeur automobile au cheval cabré annonce son partenariat avec le géant américain Amazon pour lui fournir des services de stockage de données, d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle.

Ferrari s’associe à Amazon Web Service (AWS) pour s’offrir un stockage de données en ligne et un accès à des services d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle pour les utiliser sur le plan industriel, économique et l’amélioration de ses services clients.

Avec ces nouveaux services, Ferrari va également bénéficier de rapidité et d’efficacité dans ses processus de conception et de tests de développement pour ces modèles routiers, mais également en compétition. Autrement dit, même la branche Formule 1 de Ferrari va profiter de ces services.

Selon AWS, avec cette collaboration : « les deux entreprises vont accélérer le rythme de l’innovation dans l’ensemble de l’organisation Ferrari, y compris le département des voitures de route, les compétitions GT, le Ferrari Challenge et l’équipe de Formule 1 ».