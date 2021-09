Renault Algérie signe un partenariat avec la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat de l’Ouest

Malgré une situation automobile des plus floues, Renault Algérie continue à investir pour le développement et le déploiement d’une industrie automobile algérienne en annonçant la signature d’un nouveau partenariat avec la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat de l’Ouest (BSTPO).

Malgré la suspension pour quelques mois de son activité de montage automobile dans l’usine d’assemblage de Oued Tlelat, Renault Algérie réaffirme son engagement de développement en annonçant son partenariat avec la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat de l’Ouest (BSTPO).

Ce nouveau contrat de Renault Algérie avec la BSTPO a pour but de faciliter et promouvoir le développement local des pièces destinées à l’industrie automobile. C’est en effet, ce que rapporte le média Sayarat Live. Avec ce nouveau partenariat, l’objectif est de permettre l’instauration d’une plus grande coopération entre les acteurs industriels et la filière automobile.