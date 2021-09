Ford lève le voile sur le F-150 Lightning

Le constructeur américain lève le voile sur la version 100 % électrique de son best-seller aux Etats-Unis toutes marques confondues, le Ford F-150. Baptisé Lightning, cette version du pick-up pourra servir de réserve électrique.

A l’instar de la version classique, le futur Ford F-150 électrique semble déjà beaucoup plaire avec déjà 150 000 réservations en seulement quatre mois. Un vrai succès qui pousse déjà le constructeur à anticiper la demande en programmant déjà sa production et en ajoutant 450 personnes supplémentaires, et 250 millions d’investissement pour atteindre les 80 000 unités produites par an au lieu des 40 000 prévues. Ford n’a également pas tardé pour lever le voile sur ce futur modèle à succès.

La version Lightning du Ford F-150 dispose sous le capot d’un moteur allant de 430 ch à 570 ch selon les versions, et dispose de conduite autonome de niveau 3 ainsi que de la transmission intégrale évidemment. Pour les batteries, la plus puissante est d’une capacité de 153,6 kWh. L’autonomie est quant à elle affichée à 480 km ou à 370 km pour la version de base. Il dispose d’une charge utile de 900 kg, et dispose d’un coffre à l’avant d’un volume de 400 litres et peut tracter 4,5 tonnes.

L’un des atouts du pick-up, est sa capacité de l’utiliser comme un groupe électrogène voir mieux. En effet, il permet de récupérer l’énergie emmagasinée dans la batterie pour alimenter une maison, via une wallbox adaptée, en cas de panne ou d’absence d’électricité. Il permet également de brancher un ou plusieurs appareils électriques sur la voiture.

Hormis son importante notoriété le F-150 Lightning, jouit d’un prix des plus attractifs de moins de 40 000 dollars pour son modèle entrée de gamme alors que son rival, le R1T du néophyte Rivian débute à 70 000 dollars. Enfin les premières livraisons de ce pick-up sont attendues pour le printemps 2022.