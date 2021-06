Renault annonce l’arrêt temporaire de la production dans son usine de Sandouville

Face à une pénurie de pièces détachées et de semi-conducteurs notamment, Renault annonce l’arrêt d’activité de son usine de Sandouville en France pour environ trois semaines.

Le constructeur français annonce l’arrêt de production de son usine Sandouville qui est l’une des plus importantes de Renault qui produits des modèles des trois marques de l’alliance Renault, Nissan et Mitsubishi et ceci pour une durée de près de trois semaines.

L’arrêt devrait avoir lieu d’ici la fin du mois de juillet, et ceci pour pénurie mondiale de semi-conducteurs que traverse le monde automobile. C’est une situation « jamais vue » selon le syndicat français force ouvrière.

L’usine de Sandouville produit entre autres des utilitaires, et est considérée comme l’une des plus importantes de Renault. Son arrêt indique que le losange souhaite se concentrer uniquement sur des modèles grands publics en ces temps de pénuries de semi-conducteurs.