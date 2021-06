Rallye du Kenya : Sébastien Ogier domine la course

Le Français Sébastien Ogier a remporté à bord de sa Toyota le Safari Rallye du Kenya devant son coéquipier le japonais Takamoto Katsuta et l’Estonien Ott Tänak (Hyundai). Ce rallye revient au calendrier du championnat du monde après 19 ans d’absence.

Sébastien Ogier confirme sa domination aux championnats du monde du rallye en décrochant sa quatrième victoire en six manches disputées cette saison. Avec cette 53e victoire en WRC, le français creuse l’écart à la tête du championnat et est bien parti pour un huitième sacre mondial.

« Ce rallye a été une expérience incroyable. On a reçu un soutien extraordinaire de la part des gens. Merci infiniment, vous avez un beau pays ! Ce rallye a beau être plus court que par le passé, ça reste un très gros challenge et ça nous a plu ! a ainsi déclaré Sébastien Ogier à la fin de la course.