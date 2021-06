Renault Arkana : lancement de la version 160 ch

Le constructeur français annonce l’arrivée d’une nouvelle version sur son SUV Renault Arkana. Ainsi après le bloc de 140 ch et l’hybride de 145 ch, le losange ajoute la variante 160 ch essence à microhybridation 12V.

Renault annonce l’élargissement de la gamme de son Arkana. Disponible jusqu’ici en essence 140 ch microhybride et en hybride E-Tech 145 ch, ce séduisant SUV Coupé s’étoffe avec l’arrivée de la version 160 ch avec toujours le même quatre cylindres 1.3 TCe. Cette version sera également disponible en microhybridation 12V.

En plus de cette nouvelle version mécanique, le losange annonce également le lancement de la fonction « Stalling Stop » sur ses moteurs essence TCE 140 et 160. Cette dernière est un mode « roue libre » lorsque le conducteur relâche l’accélérateur entre 30 et 140 km/h.