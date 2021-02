Renault célèbre en 2021 les 60 années de la mythique 4L

Le constructeur français célèbrera cette année le 60 ème anniversaire du lancement de la Renault 4L. cette mythique citadine a été vendue à plus de 8 millions d’exemplaires dans le monde dans plus de 100 pays et ceci pendant plus de 30 ans.

Face aux restrictions sanitaires causées par la pandémie de coronavirus, Renault célèbrera ce soixantième anniversaire par un programme régulier étalé sur l’année en cours et qui impliquera principalement les réseaux sociaux. Ce programme s’effectuera tous les 4 et 14 de tous les mois.

Renault promet ainsi des contenus exclusifs, par les fans et pour les fans et porté notamment par des récits de collectionneurs et de personnalités. Ce programme a pour but de nous replonger dans l’histoire de cette citadine qui a marqué son époque.

Pour cet anniversaire en février, Renault a fait appel également au graphiste et illustrateur Greg, qui est une référence dans le domaine de l’illustration sportive. L’Atelier Renault recevra dés février dans sa vitrine des Champs-Elysées une 4L dans sa version Parisienne.

En Mars, Renault Classic, mettra à l’honneur 30 modèles de Renault 4. Parmi ces modèles, 12 versions iconiques seront disposées dans un écrin scénographique réalisé pour l’occasion. D’autres événements seront ainsi exposés petit à petit durant l’année pour célébrer comme il se doit la Renault 4L.