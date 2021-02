Ford dévoile le nouveau F-150 Raptor

Le constructeur à l’ovale bleu lève le voile sur la nouvelle et troisième génération du Ford Raptor qui est basé sur le nouveau Pick-up F-150 lancé l’année dernière.

Une année après le lancement du nouveau F-150, le pick-up qui domine les ventes américaines depuis des années, Ford présente la nouvelle génération de sa version tout-terrain sauvage Raptor.

Esthétiquement, le nouveau Raptor arbore une carrosserie plus élargie, une suspension surélevée basée sur une construction multi-bras spécifique à l’arrière et qui est montée sur des amortisseurs de course Fox adaptatifs. Tous ces éléments permettront au Pick-up de rouler aussi rapidement que possible sur les terrains les plus difficiles. Des pneus spécifiques tout-terrain développé par BF Goodrich sont proposés en option.

Le système de tout-terrain du Ford Raptor sera proposé avec sept modes de conduite différents : glissant, remorquage, sport, normal, tout-terrain, Baja et Rock Crawl. Enfin, le Raptor sera proposé sous le capot avec le bloc V6 biturbo de la GT mais dont la puissance n’a pas encore été dévoilée.