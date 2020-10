Renault dévoile la Mégane RS TC4

Le constructeur français vient de dévoiler la variante la plus radicale de sa Renault Mégane. Baptisée RS TC4, cette version n’aura pas le droit de rouler hors piste de course.

Le losange dévoile une nouvelle version sportive de sa compacte Renault Mégane. En effet, après la RS et ses 280 ch, la Trophy à 300 ch et la Trophy R avec son châssis allégé le constructeur français lance la Mégane RS TC4 qui est la version la plus radicale de la gamme et sera destinée pour le circuit.

La division Renault Sport précise que cette nouvelle Mégane RS TCR est une série spéciale de la compacte limitée à seulement 30 exemplaires. Elle est dérivée de la Mégane RS TCR qui pour sa part est engagée dans les championnats de tourisme et préparée par la structure suisse Vukovic Motorsport.

Sous le capot, on retrouve un bloc 4 cylindres turbo 2,0 litres poussé à 360 chevaux (soit 60 de plus qu’une Megane RS Trophy). Elle est également équipée d’un châssis retravaillé et adapté au pilotage extrême.