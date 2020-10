Lamborghini dévoile une voiture de course camouflée

La luxueuse marque du groupe Volkswagen vient de dévoiler une nouvelle photo montrant un bolide automobile dont on ignore encore de quel modèle il s’agit. Lamborghini à mentionné sur ce modèle Macchina Veloce Aperta.

Lamborghini joue aux devinettes en publiant cette photo montrant un bolide arborant un camouflage complet orange et ne disposant ni de toit ni de pare-brise. Le constructeur italien a inscrit sur les portes « Attenzione : macchina veloce aperta » dont la traduction de l’italien veut dire « Attention : machine rapide ouverte »

On ignore encore de quel modèle il s’agit mais puisque c’est la division sportive Squadra Corse du constructeur qu’il l’a publié on pourrait supposer qu’il s’agit d’une variante de la Lamborghini SCV12 Essenza. Cette dernière est une supercar basée sur l’Aventador et destinée seulement pour la course.