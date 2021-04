Renault dévoile le nouveau Kangoo

Le constructeur français lève le voile sur la troisième génération de son Renault Kangoo. Le ludospace phare du losange embarque plusieurs nouveautés, et adopte une mise à niveau technique.

Renault dévoile la nouvelle et troisième génération de son ludospace Kangoo. Une nouvelle génération qui se veut plus modernisée et richement équipé. Il adopte désormais un design plus épuré et des feux à LED de série avant et arrière et affiche un meilleur volume de chargement par rapport à la précédente génération.

Le nouveau Kango jouera en effet désormais la carte d’espace, avec 49 litres de rangements intérieurs, et 775 litres de volume de coffre, et un plancher de 2,70 mètres, en retirant un des trois sièges arrière. La planche de bord est habillée de bois avec des inserts chromés. On retrouve également en option un écran tactile de 8 pouces avec système Easy Link, et la climatisation bi-zone.

Sous le capot, l’offre moteur du nouveau Kangoo sera composée désormais, en essence d’un bloc 4 cylindres 1.3 litre turbo se déclinant en 100 et 130 ch. En diesel, on retrouve le bloc 1,5 Blue dCi se déclinant en 75, 95 ou 115 ch. Sur TCe 130 et dCi 95 ou 115 le client pourra choisir la boite automatique EDC7. Enfin, une version 100 % électrique sera quant à elle lancée en 2022.