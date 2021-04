Genesis dévoile son X Concept

La luxueuse marque automobile du groupe Hyundai, vient de dévoiler un inédit concept car qui est un coupé élégant adoptant un design épuré. Toutefois, ce dernier qui porte le nom de Genesis X Concept ne semble pas destiné à avoir une version de série.

Genesis dévoile le X Concept, un véhicule qui ne sera pas hélas destiné à la production mais qu’à servir de base d’inspiration pour les futurs modèles de la marque haut de gamme coréenne, qui a surtout parlé du thème des deux lignes fréquemment utilisé dans le design de ses modèles.

Justement, l’esthétique du Genesis X Concept adopte ce thème de deux lignes continues formant les phares, et les feux arrière, avec toutefois de jolies courbes et proportions sur la carrosserie. La calandre du concept est quant à elle accompagnées de bouches d’aération à l’allure sportive. On retrouve également de la sportivité avec les jantes à cinq rayons et les étriers de frein jaune fluo.

Annoncé comme une voiture 100 % électriques de « hautes performances », le constructeur coréen ne dévoile pas pour l’instant les caractéristiques techniques de son concept.