Renault dévoile un croquis de l’intérieur du futur Austral

La marque au losange vient de publier un croquis de l’habitacle du futur Renault Austral, SUV compact qui remplacera le Kadjar. Comme on le voit, l’intérieur de ce futur modèle ultra modernisé.

Le constructeur français lancera dans les prochaines semaines, son nouveau SUV compact Renault Austral, remplaçant direct du Kadjar dont les ventes sont décevantes. En attendant, le losange continue de teaser ce futur SUV, et dévoile après l’image du prototype camouflé, un croquis de l’intérieur du véhicule.

Comme on le voit sur le croquis, l’intérieur de l’Austral sera révolutionnaire par rapport au Kadjar, avec une planche de bord plus soignée et plus technologique. On retrouvera également un ensemble d’écrans baptisé OpenR, inauguré sur la Mégane électrique, et une dalle en forme de L couché qui englobe l’écran de la console central et celui de l’instrumentation pour une surface totale de 24,3 pouces.

Grâce à un taux de réflexion optimisé, l’instrumentation n’a pas de casquette, donnant un aspect flottant à l’ensemble donnant un aspect allégeant le design de la planche de bord. Le volant quant à lui adopte un aspect carré. L’Austral sera dévoilé au mois de mars.