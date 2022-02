La DS4 élue plus belle voiture de l’année 2022

Le festival automobile international dans sa 37éme édition vient de désigner la nouvelle DS4 comme étant la plus belle voiture de l’année 2022.

Comme chaque année le jury du Festival Automobile International élit la plus belle voiture de l’année. Pour cette 37éme édition, le jury a choisi la DS 4. Cette dernière a été dessinée par le DS Design Studio Paris et se distingue par de belles proportions extérieure et intérieure.

La marque premium du groupe PSA, continue à triompher au festival international automobile, puisqu’il s’agit du septième trophée remporté par DS et ceci lors des huit dernières éditions du festival.