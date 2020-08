Renault Trucks Algérie: l’offre Start & Drive élargie à la gamme D

Renault Trucks Algérie annonce que les contrats d’entretien et de réparation Start & Drive, pour la gestion et l’optimisation des coûts d’exploitation, sont à présent disponibles pour l’ensemble de la gamme des camions.

Mis sur le marché en 2019 uniquement pour les gammes de camions C et K, les contrats d’entretien et de réparation Start & Drive sont désormais proposés pour l’ensemble de la gamme Renault Trucks. Grâce à ces contrats, les clients de la marque sont assurés de la maintenance et de la disponibilité maximale de leurs outils de travail.



Renault Trucks Algérie indique que les contrats sont disponibles en version Référence, avec une maintenance préventive complète, ou en version Performance Maxi, avec une couverture complète de la chaîne cinématique en plus de la maintenance préventive, offrant aux clients une tranquillité d’esprit, une flexibilité et une rentabilité indispensables à leurs activités.

La solution Start & Drive est dorénavant disponible pour la Gamme D reconnue pour ses qualités dynamiques, son freinage, son excellente visibilité du poste de conduite ainsi que sa carrossabilité qui répond à l’ensemble des besoins du transport. La gamme D est aussi particulièrement adaptée à la circulation urbaine grâce à sa cabine et son châssis étroits qui apportent le confort et la sécurité essentiels aux métiers de la distribution.

A cet occasion, Renault Trucks Algérie propose le contrat de maintenance Start & Drive en version Référence d’une valeur de 240 000,00 DZD HT lors de l’acquisition d’un Renault Trucks D en version D16 ou D18 dans la limite des stocks disponibles.

Les clients, qui sont plus que jamais au centre des préoccupations de Renault Trucks Algérie, profiteront notamment des avantages suivants :



* Des entretiens préventifs qui diminuent les risques d’immobilisations imprévues ;

* Des rendez-vous programmés et un plan d’entretien harmonisé ;

* Une gestion budgétaire rigoureuse ;

* Un fonctionnement simple grâce à l’étendue du réseau.