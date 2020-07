Renault Trucks va lancer un réseau de recyclage de pièces détachées

Le géant constructeur de poids lourds Renault Trucks vient de s’associer à Indra Automobile Recycling pour créer un réseau de réutilisation, recyclage et valorisation des pièces pour les camions semi-remorque.

Dans le but d’entrer dans une économie circulaire, Renault Trucks vient de signer un partenariat avec le spécialiste du recyclage automobile Indra Automobile Recycling. Ce contrat signé est le fruit d’un an d’études appuyé par l’Ademe pour le financement et de Cider Engineering partenaire d’Indra spécialisé dans le démantèlement des matériels lourds. Le but de ce partenariat est la création d’un réseau de recyclage et de valorisation des pièces pour les poids lourds.

Les pièces démontées seront référéncées puis proposées aux clients à travers le réseau de réparateurs et concessionnaires de Renault Trucks. Et pour le reste de la matière elle sera recyclé. Le constructeur prévoit ainsi de déployer cette démarche commerciale en Europe.