Rencontre ambassadeurs – Tebboune : les secteurs de l’automobile et de l’électroménager au menu !

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi les ambassadeurs de la République islamique de Mauritanie, de Roumanie et de la République de Corée qui lui ont rendu une visite d’adieu au terme de leurs missions respectives en Algérie, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Lors de cette rencontre, il était question des relations de fraternités, d’amitié et de coopération établies entre les trois pays. Le partenariat économique était aussi d’actualité notamment le secteur de l’industrie ou l’ambassadeur de la République de Corée, Lee Eunyong, a indiqué que sa rencontre avec le Président Tebboune a permis de passer en revue « les voies et moyens à même de renforcer les relations bilatérales, particulièrement au volet industriel, dont l’industrie automobile, l’industrie de l’électroménager et les infrastructures ».



« Les deux pays ont convenu de consolider la coopération dans ce sens », a-t-il ajouté, précisant avoir également abordé « le développement de la production locale et des technologies en Algérie ».

Il a, en outre, fait part de la disponibilité de son pays à « établir des partenariats dans le domaine industriel et pour le développement durable, l’Algérie étant un pays pionnier en la matière au niveau continental ».