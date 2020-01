Salon de Genève 2020 : Lamborghini annonce sa non participation

Les constructeurs automobiles continuent à déserter de plus en plus les grands salons à l’instar de 2019. En effet, c’est autour de Lamborghini d’annoncer qu’il ne sera pas présent pour le salon Genève qui aura lieu du 05 au 15 mars prochain.

Encore une mauvaise nouvelle pour les salons automobiles. A l’instar de 2019, le début de la nouvelle année rime avec la succession d’annonces de non participations aux grands rendez-vous de l’automobiles jadis incontournables.

Ainsi, après la marque Volkswagen qui a annoncé qu’il ne sera pas présent à Paris en Octobre prochain, c’est autour du constructeur premium Lamborghini d’annoncer qu’il renonce au salon de Genève.

La raison de ces boycotts, est la nouvelle tendance de ces constructeurs à changer de stratégie en se basant sur ses propres évènements exclusifs. « En 2020, Lamborghini poursuit sa stratégie de présenter ses nouveaux modèles et ses nouvelles initiatives lors d’événements exclusifs et personnalisés pour les clients et les médias. Dans ce contexte, Lamborghini ne sera pas présent au prochain salon de Genève 2020. », a ainsi précisé Lamborghini dans un communiqué.