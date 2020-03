Salon de New York 2020 : finalement reporté

Sans surprise, le prochain salon automobile de New York prévu au mois d’avril est reporté au mois d’aout pour cause de l’épidémie du coronavirus.

Grande nouvelle mais pas une surprise, le salon automobile international de New York devait se tenir du 10 au 19 avril 2020, vient finalement d’être reporté à cause de l’épidémie du coronavirus. Il se tiendra si la situation s’améliore évidemment du 28 aout au 6 septembre prochain.

Il s’agit donc d’un report et non d’une simple annulation comme c’était le cas pour le salon de Genève. Les organisateurs du salon de New York ont communiqué qu’un changement de date n’a pas été facile à prendre comme décision, mais que toutefois la priorité reste la santé et le bien-être de tous ceux qui sont impliqués dans cet événement historique.