Salon automobile de Paris 2022 : les visiteurs peuvent déjà réserver leurs billets

Les organisateurs du Mondial de l’auto de Paris 2022, viennent d’ouvrir la billetterie pour les futurs visiteurs, avec même la possibilité de choisir les horaires d’arrivée dans le but de fluidifier l’accès au salon.

Le salon automobile de Paris ouvrira ses portes cette année 2022 du 17 au 23 octobre prochain. Une édition 2022 qui devrait rassembler énormément de visiteurs après un retour suite à l’arrêt causé par la pandémie mondiale. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les nouveautés du moment avec une tendance à l’électrification.

Cette édition 2022, se distinguera par l’installation à l’extérieur d’un grand centre d’essais, avec un bureau d’accueil permettant de réserver son créneau, accompagné d’un expert produit. Il sera possible de tester gratuitement des véhicules de tous types de motorisations d’une durée de 20 à 40 minutes.

Les organisateurs ont déjà ouvert la billetterie au public, avec cette année comme nouveauté la possibilité de choisir le jour et le créneau horaire de son arrivée et ceci dans le but d’éviter les files d’attente et permettre la fluidité l’accès aux halls.