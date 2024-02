Salon Equip Auto Algeria 2024 : Forte participation des fabricants Algériens

La 17e édition du Salon international de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité « Equip Auto Algeria 2024 », a ouvert ses portes lundi à Alger avec plus de 400 exposants, dont 30% sont des fabricants Algériens.

Lors de son allocution d’ouverture de cette édition qui regroupe plus de 400 exposants, dont 81% représentent des sociétés et marques étrangères, venues d’une quinzaine de pays, Nabil Bey-Boumezrag, commissaire général du salon s’est réjoui du fait que « près de 30% des exposants nationaux ont franchi le pas en devenant fabricants, tout en restant distributeurs ».

Il a souligné que « les autorités ont déjà mis en place des dispositifs pour faciliter la production locale, et elles continuent à le faire, la preuve en est que beaucoup d’Algériens investissent dans ce secteur, et que des étrangers sont venus pour le salon en prospection ».

Pour M. Boumezrag, la participation de plus de 240 exposants chinois à cet événement « n’est pas un hasard », ajoutant qu’ils sont présents pour « accompagner la mutation du marché automobile en Algérie ».

Il a assuré que des exposants chinois lui avaient confirmé qu’ils veulent trouver des partenaires algériens présents sur le salon pour se lancer localement dans la distribution mais aussi la fabrication.

Pour sa part, le directeur de l’après-vente de Renault Algérie, Idris Saci, a affirmé que « le groupe automobile adhère complètement à la stratégie de l’Etat de réduction de l’importation sur la pièce de rechange et d’encouragement des producteurs locaux ».

Il a expliqué, à ce titre, que le groupe qu’il représente travaille actuellement avec 69 références produites localement avec l’objectif de porter ce chiffre, en 2024, à 200 références validées en qualité et vendues sous la marque Motrio, pour un chiffre d’affaires de 2 milliards de dinars, ce qui représente 20% de la masse d’importation du groupe.

M. Saci a appelé, toutefois, à adapter les mécanismes de réduction des importations afin d’éviter l’indisponibilité de certaines pièces ou encore les positions de monopole qui permettent à certains acteurs du marché d’imposer des prix trop élevés du fait qu’ils soient seuls sur le marché.

A noter que ce salon dédié à l’après-vente et l’industrie de la sous-traitance automobile se déroulera jusqu’au 29 février en cours au Palais des expositions d’Alger et devrait, selon les organisateurs, accueillir 10.000 visiteurs professionnels.

« Equip-Auto Algeria 2024 » accueillera des exposants activant dans la commercialisation de divers matériels, équipements, produits et services pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules.

Ce salon répondra aux besoins des professionnels de la pièce détachée et des accessoires, de la carrosserie et de la peinture, du lavage et des aires de service, des pneumatiques et des jantes, des lubrifiants et produits d’entretien, de la maintenance et du dépannage, mais aussi à ceux qui sont à la recherche d’équipements pour garage ou de réseaux et services après-vente.

Cet évènement sera, également, ponctué par débats des autour du marché de l’après-vente et de l’industrie automobile en Algérie, à travers des panels animés par des experts nationaux et internationaux.