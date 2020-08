Scania Algérie: 20% de remise sur la pièce de rechange et la maintenance

Scania Algérie annonce une nouvelle campagne promotionnelle destinée à la partie après-vente qui touchera l’ensemble de la gamme de camions commercialisée en Algérie.

Pour un meilleur entretien de la flotte de camions de ses clients, outil de travail indispensable dans tous les secteurs d’activité, Scania Algérie lance une panoplie d’offres après-vente adaptées, sur les différents modèles de sa gamme

Ainsi, les clients de Scania en Algérie profiteront de:



* 20% de remise pour l’achat de pièces de rechange valable sur la gamme de camions Série 4, au niveau de l’atelier comme au comptoir.

* Les offres Maintenance, avec une remise de -20% sur la filtration et le freinage, pour la gamme des camions PGRT de plus de +05 Ans

* Les offres Climatisation (valable jusqu’à Septembre 2020) :

1- Contrôle et Appoint Clim à 10.000 da

2- Vidange et Remplissage de Gaz à 14.000 da

Les clients désireux de profiter de ces offres sont invités à se présenter au niveau de la Succursale de Scania Algérie à Dar el Beida du dimanche au jeudi de 08h à 17h.

Enfin, pour la prise de RDV, ou toute autre information, contacter Scania Algérie au 0560 928 645 ou se rendre directement au niveau de la succursale sise Nouvelle ville, Lot 01 N°34, Dar El Beida – Alger.