Ford annonce la nomination d’un nouveau patron

Le constructeur à l’ovale bleue annonce la nomination de Jim Farley comme nouveau patron de patron. Ce dernier remplacera donc Jim Hacket, en poste depuis 2017.

Décidément, c’est le mercato dans l’industrie automobile. Chaque jour, on apprend en effet, du changement au sein des constructeurs généralistes. On a appris hier la nomination du nouveau patron de Skoda, et récemment le changement dans les équipes de design chez Renault et Peugeot, et aujourd’hui c’est au tour de Ford de se manifester.

La marque à l’ovale bleue vient d’annoncer en effet, le départ de son actuel PDG Jim Hackett qui était en poste depuis 2017. Agé de 65 ans ce dernier est parti par son plein gré comme l’a annoncé Ford via un communiqué.

Ford annonce que son remplaçant sera Jim Farley. Agé de 58 ans, ce dernier a rejoint le géant constructeur américain en 2007 en tant que responsable mondial du marketing et des ventes. Il prendra officiellement ses nouvelles fonctions au mois d’octobre prochain. « Il travaillera en étroite collaboration avec Jim Hackett durant cette transition de deux mois », a annoncé Ford.