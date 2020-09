Seat désigne Wayne Griffith comme nouveau patron

Seat vient d’annoncer la nomination de Wayne Griffiths qui était jusqu’ici patron de Cupra à la tête de sa direction. Ce dernier remplace donc Luca de Meo récemment nommé directeur général de Renault.

Après le départ de Luca de Meo chez Renault débauchant avec certains cadres, le constructeur ibérique cherchait son remplaçant et il vient d’être trouvé. A partir du 1er octobre c’est Wayne Griffiths qui prendra la direction de Seat. Le nouveau patron dirigera donc Seat et gardera toujours ses postes actuels qu’il occupe qui sont directeur de la marque sportive Cupra et directeur adjoint des ventes et du marketing jusqu’à son remplacement.

Le nouveau patron de Seat est entré au sein du groupe Volkswagen depuis 1989 ou il a rejoint Audi au département des ventes. Il a été nommé en 2016 directeur adjoint des ventes et du marketing chez Seat. Il aura comme mission principale d’assurer la continuité de la croissance de la marque et poursuivre l’électrification des deux marques.