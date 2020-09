Ventes de véhicules en Europe : La Golf reine absolue durant le mois d’Aout 2020

La Volkswagen Golf huitième génération est de nouveau la voiture la plus vendue en Europe durant le mois d’Aout. Toutefois, le segment des SUV et de l’électrification dominent le classement global.

Le cabinet Jato vient de publier les chiffres de ventes sur le vieux continent durant le mois d’aout. Sans surprise, la Volkswagen Golf domine le classement avec 22 386 exemplaires écoulés. Toutefois, 41 % des ventes en Europe sont des SUV soit 358 100 unités ou les stars du segment sont en tête du classement, le Peugeot 2008 (13 452 unités vendues), Renault Captur (13 090 unités vendues), et le Volkswagen T-Roc (11 924 unités vendues).

De ce classement général, suivent les segments des citadines et des compactes avec respectivement 19 et 17 %. Sur le segment des citadines, la Clio domine le classement avec 16 399 unités vendues suivie de la Peugeot 208 avec 15 382 exemplaires vendus et enfin l’Opel Corsa avec 15 261 unités vendues. Sur les compactes la Golf prime donc sur le classement, suivie de la Skoda Octavia 15 122 exemplaires vendus et la Mercedes Classe A avec 12 872 exemplaires vendus.

Sur le mois d’Aout 2020, les ventes sont marquées par l’important du segment de l’électrification. Totale ou partielle, ce segment a enregistré le cinquième des ventes avec 188 700 ventes représentant une croissance de 121 % sur une année.