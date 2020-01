Seat dévoile la nouvelle Leon

Le constructeur ibérique dévoile en ce jour du 28 janvier 2020, la nouvelle et quatrième génération de sa compacte Seat Leon. Cette dernière se veut encore plus dynamique que l’ancienne génération.

Seat nous dévoile aujourd’hui enfin l’une des nouveautés les plus attendues de l’année. Il s’agit en effet, de la quatrième et nouvelle génération de sa compacte best-seller Leon qui remplace l’actuelle génération qui datait de 2012. La nouvelle génération est basée sur la même plateforme que la nouvelle Golf à savoir la MQB Evo.

Longtemps teasée, et faisant l’objet de fuites sur sa partie arrière, la nouvelle Leon lève donc le mystère à propos de son design et ses lignes dynamiques et fluides gagnants en dimensions notamment. Elle adopte ainsi des lignes plus élancées et une silhouette effilée notamment la face avant avec son long capot plongeant, sa calandre verticalisée et ses nouveaux projecteurs acérés rappelant ceux du Seat Tarraco. L’arrière du véhicule se distingue par ses flancs plus soignés et plus sculptés.





L’habitacle de la nouvelle Seat Leon n’est pas en reste concernant les évolutions, puisqu’elle est annoncée par Seat comme le premier véhicule entièrement connecté de la marque. Elle adopte une planche de rebord repensée, embarquant un combiné d’instrumentation numérique et un nouvel écran tactile. La compacte dispose de toute une connectivité embarquée avec une compatibilité Android Auto et Appel CarPlay, et des fonctions et services en ligne.

La compacte du groupe Volkswagen est également annoncée comme la voiture la plus sûre du constructeur ibérique en recevant de nouvelles aides à la conduite comme le nouvel amortissement piloté et un régulateur de vitesse adaptatif prédictif. Ce dernier est annoncé comme un pas vers la conduite autonome.



Sous le capot de la nouvelle Seat Leon, on retrouve les blocs essence TSI (1L 90 et 110 ch, 1.5L 130 et 150 ch et 2L 190 ch) et diesel TDI (2L 115 et 150 ch). A noter la présence d’une offre au gaz naturel comprimé TGI, d’une hybridation légère et d’hybridation rechargeable. Enfin la commercialisation de la nouvelle Seat Leon est prévue pour avril 2020.