Seat dévoile l’Arona restylé

A l’instar de la citadine Ibiza, le SUV urbain Arona inspiré de cette dernière reçoit le restylage de mi-carrière avec des améliorations encore plus marquées.

Le constructeur espagnole lève le voile sur le restylage de son SUV urbain Arona lancé en 2017. Le Seat Arona restylé se distingue par l’apparition d’une déclinaison baroudeuse baptisée Xperience, et c’est la première variante que le constructeur a tenu à dévoiler en premier.

Esthétiquement, le Seat Arona Xperience est reconnaissable par sa face avant spécifique portée par un pare-chocs revu entièrement, une calandre agrandie et redessinée et des protections de carrosseries moulées noires. A l’instar de l’Ibiza, les feux LED sont désormais de série, tandis que l’arrière on retrouve le nom du modèle inscrit et un logo remanié. On notera également l’apparition de nouvelles jantes et trois nouvelles coloris : Gris Caïman, Bleu Asphalte et Bleu Saphir

L’habitacle de l’Arona restylé semble quasi identique à celui de l’Ibiza avec la même planche de bord, et les mêmes équipements. Un nouveau volant et deux écrans tactiles de 8,25 pouces (de série) et 9,2 pouces (de série à partir de la finition Style), la connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et la reconnaissance vocale « Hola hola » sont également de la partie.

Sous le capot, l’Arona restylé garde toujours la même offre motorisation avec trois blocs essence. Enfin, le Seat Arona restylé sera commercialisé au troisième trimestre de l’année en cours.