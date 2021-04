Hyundai lève le voile sur le Pick-up Santa Cruz

Le constructeur coréen lève le voile sur son nouveau Hyundai Santa Cruz. Il s’agit d’un Pick-up compact basé sur le SUV Tucson et destiné pour le moment qu’au marché américain.

Hyundai nous dévoile son pick-up Santa Cruz dont il annonce qu’il devrait plaire à un large public étant donné qu’il est compact, pratique au quotidien avec des capacités d’aventures portées par ses quatre roues motrices. Toujours selon le constructeur, ce pick-up est destiné aux personnes issues du milieu urbain et qui aiment partir à l’aventure le weekend.

Esthétiquement, le Santa Cruz adopte des ressemblances avec le Hyundai Tucson, SUV dont il est inspiré, notamment au niveau des feux de jour incorporés dans la calandre. Toutefois le Pick-up se veut plus musclé avec son bouclier avant plus massif. Le nouveau Pick-up coréen mesure prés de 5 m de long, 1,91 m de large et 1,69 m de haut, tandis que la benne est de taille variable de 1,23 m à 1,32 m. La partie arrière se distingue par de larges optiques formant une signature lumineuse en forme de T et un hayon vec « Santa Cruz » estampé dans le métal et des repose-pieds aménagés dans le bouclier.

L’habitacle du Santa Cruz est encore plus inspiré du Tucson que son extérieur, ou on retrouve un tableau de bord et des écrans quasi identiques avec ceux du Tucson. On retrouve sur ce Pick-up, un espace de rangement supplémentaire sous la banquette arrière.

Sous le capot du Hyundai Santa Cruz, on retrouve deux moteurs essence de 2,5 litres. Le premier standard est atmosphérique, développe 190 ch et 244 Nm et est relié à une transmission automatique à 8 vitesses avec convertisseur de couple. Le second est doté d’un turbo pour afficher une puissance de 275 ch et 420 Nm de couple et associé à une boite robotisée à double embrayage et 8 rapports.

Enfin, le Hyundai Santa Cruz est pour le moment destiné uniquement au marché américain.