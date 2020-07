Seat va investir 5 milliards d’euros d’ici 2025

Le constructeur ibérique vient de dévoiler son plan structuré sur cinq ans. Seat va ainsi investir 5 milliards d’euros d’ici 2025 sur l’électromobilité, donner plus de poids à sa marque sportive Cupra et repousser son arrivée sur le marché chinois.

Dans le but de relancer son économie fortement impactée par une perte de 48 millions d’euros sur le premier trimestre 2020 causé par la pandémie mondiale de coronavirus, le constructeur ibérique a dévoilé un nouveau plan de bataille pour les cinq années à venir. « Le premier semestre 2020 a probablement été l’un des plus difficiles de l’histoire de Seat, a ainsi commenté Carsten Isensee président de Seat.

La marque du groupe Volkswagen compte ainsi investir comme l’a annoncé Cartsen Isensee 5 milliards d’euros étalés sur 2025 axés principalement sur l’électrification et les installations de ses usines. Le but est de se lancer dans le segment du 100 % électrique quand ce marché sera des plus matures selon le patron de la marque.

Ce plan a également pour mission de mettre en avant un peu la marque sportive du groupe à savoir Cupra. L’objectif est que cette dernière contribue significativement aux résultats de l’entreprise avec un chiffre d’affaire d’un milliard d’euros. « Seat et Cupra sont essentiels pour le développement de l’entreprise, chacune a un rôle clair, une personnalité, des attributs propres et s’adresse à une typologie de clientèle différente ». A ainsi déclaré Cartsen Isensee.

Enfin, Seat envisage de repousser son entrée sur le marché chinois alors que le processus semblait déjà engagé et lancer un service d’autopartage de scooters électriques à Barcelone par l’intermédiaire de sa nouvelle marque Seat Mô.