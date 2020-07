Volkswagen Utilitaires : Cartsen Intra nommé président du conseil d’administration

Le groupe constructeur allemand annonce la nomination d’un nouveau patron concernant Volkswagen Utilitaire. Il s’agit de Cartsen Intra qui succède à Thomas Sedran en poste depuis 2018.

Le groupe Volkswagen annonce du changement à la tête de Volkswagen Utilitaire. Cartsen Intra sera ainsi son nouveau président et prendra ses nouvelles fonctions à compter du 01 septembre 2020. Ce dernier était directeur des ressources humaines et des relations industrielles chez MAN SE et MAN Truck & Bus SE depuis juillet 2017.

Le nouveau président du conseil d’administration de Volkswagen Utilitaires succède à Thomas Sedran qui était à ce poste depuis juillet 2018 ou il s’est distingué par le partenariat signé avec Ford.