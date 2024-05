Signature d’un accord pour la numérisation des examens du permis de conduire

La Délégation Nationale à la Sécurité Routière (DNSR) a récemment signé un accord avec le Centre de Recherche sur l’Information Scientifique et Technique (CERIST) pour numériser le système des examens du permis de conduire.

Ce projet, porté par la DNSR et le CERIST, vise à moderniser et à rendre plus efficace le système de formation pour l’obtention du permis de conduire. Cette modernisation, qui s’inscrit dans la stratégie du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, aspire également à éradiquer la bureaucratie, à offrir plus de transparence et à simplifier les procédures.

La première phase de ce projet sera mise en œuvre dans certaines wilayas pilotes, avant d’être généralisée à l’ensemble du pays après évaluation. Cette approche progressive permettra d’identifier et de corriger d’éventuels dysfonctionnements avant une mise en place nationale.

En détail, cette numérisation des examens permettra de simplifier les procédures administratives, de contrôler le processus d’examen en déjouant les fraudes, et de faciliter l’accès au permis de conduire pour tous.

Avec ce projet, la DNSR et le CERIST démontrent leur engagement à améliorer les services offerts aux citoyens.