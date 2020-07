Skoda dévoile le premier teaser et la date de lancement de son SUV électrique Enyaq

En attendant sa levée de voile officielle qui aura lieu le 1er septembre prochain, le constructeur tchèque publie une première image teaser de son futur SUV électrique Skoda Enyaq.

La marque Skoda du groupe Volkswagen vient de dévoiler la date de présentation de son futur SUV 100 % électrique. La levée de voile officielle du Skoda Enyaq se fera ainsi à la rentrée le 1er septembre prochain à Prague en République Tchèque.

En attendant, pour nous faire patienter Skoda a également publié la première image teaser de ce SUV. On y voit la silhouette de l’Enyaq plongée dans la pénombre. Teaser oblige, on y aperçoit uniquement le contour général du véhicule.

Le style du Skoda Enyaq nous fait penser à un monospace notamment avec son capot court et sa poupe assez verticale. On sait déjà que ce SUV branché reposera sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen et sera proposé en trois niveaux de batteries à savoir 52, 58 et 77 kWh.